CATANIA, TROVATI 10 CHILI DI MARIJUANA IN UNA CANTINA

Nella tarda mattinata di ieri, personale delle Volanti, si portava in via Santissima Trinità a seguito di segnalazione, giunta su linea d’emergenza, della presenza di sostanza stupefacente nello scantinato di uno stabile.

Giunti sul luogo indicato, già noto agli operatori per pregressi operazioni di sequestro di sostanza stupefacente, gli stessi accedevano ad uno dei locali della cantina dove si notava subito una vasca per la raccolta dell’acqua e, accanto ad essa, un sacco nero in plastica.

All’interno del sacco sono state rinvenute 21 buste in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana, per un totale lordo di kg 10.2 circa.