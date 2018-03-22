CATANIA: Trovati con 58 dosi di marijuana da spacciare: tre arresti

CATANIA: Trovati con 58 do

I carabinieri del Nucleo Operativo di Catania hanno arrestato nella flagranza Fabio D’Alessandro, 33enne, Roberto Belardi, 21enne, e Cristian Saccone, 22enne, tutti catanesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

La scorsa notte, i militari, durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti nel popolare quartiere Picanello, hanno notato i predetti spostarsi da via Timoleone a via Vezzosi frequentemente con un fare sospetto. Prontamente intervenuti i Carabinieri hanno bloccato e perquisito i tre ed i luoghi dove gli stessi stati visti muoversi rinvenendo e sequestrando 58 dosi, termosaldate con carta alluminio, contenente complessivamente 130 grammi di marijuana, e la somma in contante di 495 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.