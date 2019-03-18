CATANIA: TROVATI CON DROGA E DENARO CONTANTE, ARRESTATI
La Polizia di Stato ha tratto in arresto due pregiudicati, NICOLOSI Davide (cl. 1980), e GEMMELLARO Giuseppe Consolato (cl. 1980), responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini d...
La Polizia di Stato ha tratto in arresto due pregiudicati, NICOLOSI Davide (cl. 1980), e GEMMELLARO Giuseppe Consolato (cl. 1980), responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto di sostanza stupefacenti nel quartiere San Berillo Nuovo, personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” incrociava una autovettura con a bordo due soggetti sospetti, nei confronti dei quali si decideva di procedere ad un regolare controllo.
Ad esito di perquisizione, estesa al veicolo, i due fermati, uno dei quali con svariati precedenti in materia di stupefacenti, venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 10 e di una cospicua somma di denaro.
Per quanto sopra, entrambi i soggetti, residenti nella provincia etnea, venivano dichiarati in stato di arresto e tradotti a disposizione dell’A.G. presso la casa circondariale di Catania.