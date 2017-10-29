CATANIA: TROVATI CON UNA PISTOLA CON MATRICOLA ABRASA, ARRESTATI
La Polizia di Stato ha tratto in arresto:
BORCHIERO Salvatore (cl. 1965) pregiudicato e RACITI Salvatore (cl. 1969) )- pregiudicato,
ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di detenzione abusiva di arma clandestina, ricettazione della stessa, detenzione di arma impropria e resistenza a P.U.
Personale della Squadra Mobile Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, in servizio moto-montato, percorrendo la zona del rione “Borgo”, notava due individui, successivamente identificati per i predetti BORCHIERO Salvatore e RACITI Salvatore, viaggianti a bordo di uno scooter Honda Sh 300 i quali, alla vista dell’equipaggio, dopo essersi disfatti di una mazza da baseball, lasciandola cadere sul manto stradale, si davano alla fuga per evitare il controllo.
I predetti, bloccati in via P. Bentivoglio, durante la fuga si disfacevano di un oggetto avvolto in un pezzo di stoffa, di colore bianco e blu, del cui possesso non fornivano alcuna spiegazione.
A seguito di un oculato controllo, eseguito con l’ausilio di altro personale, veniva rinvenuta e sequestrata, nelle immediate vicinanze del luogo ove i predetti erano stati fermati, una pistola Beretta cal. 6.35, con matricola abrasa, completa di caricatore con due cartucce.
Espletate le formalità di rito, BORCHIERO Salvatore e RACITI Salvatore sono stati associati presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G.