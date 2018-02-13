CATANIA: Trovati in un edificio vestiti rubati e un cavallo maltrattato

Agenti della Polizia di Stato, la sera dello scorso 11 febbraio, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di capi di abbigliamento griffati, nascosti all’interno di una stalla ubicata nel quartiere San...

Intorno alle 22.30, i poliziotti della Squadra Volanti, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno controllato un edif

icio di via Fenga; all’interno dell’immobile, che si presentava in condizioni fatiscenti, gli agenti hanno trovato numerosi capi di abbigliamento di gran marca che, da successivi accertamenti, sono risultati provento di un furto perpetrato lo scorso 8 febbraio, ai danni di un deposito commerciale del centro cittadino.

Il valore della merce rubata, che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, è stimato in oltre 15.000 euro.

All’interno della stalla, inoltre, i poliziotti hanno trovato un cavallo in precarie condizioni igieniche e di salute. L’animale, che era stato evidentemente oggetto di maltrattamenti, è stato sequestrato e prelevato, con l’ausilio di un equipaggio del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato e di personale dell’A.S.P. - Servizio Veterinario, per poi essere ricoverato in condizioni idonee.

Sul posto è anche intervenuto personale tecnico del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per effettuare i rilievi che consentiranno gli ulteriori accertamenti, volti ad addivenire all’identificazione degli autori del reato di ricettazione e di maltrattamenti di animali.