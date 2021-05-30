CATANIA: TROVATO CHIOSCO SENZA NESSUNA AUTORIZZAZIONE

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e con il supporto di personale del Reparto Annona della Polizia Locale, hanno attuato un servizio d...

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e con il supporto di personale del Reparto Annona della Polizia Locale, hanno attuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel popoloso quartiere di Picanello.

Nel frangente è stata effettuata una verifica ad un chiosco bar sito in via Antonio Cagnoni, nel corso della quale è stato rilevato come quell’esercizio commerciale fosse sprovvisto della prevista autorizzazione alla vendita ed alla somministrazione di alimenti e bevande.

A seguito di ciò si è quindi proceduto al sequestro di circa 200 bottiglie di bevande, molte delle quali alcoliche, nonché ad irrogare sanzioni amministrative per un importo complessivo di 45.600,00 euro.

Nell’ambito della medesima attività, inoltre, la dislocazione di pattuglie nei punti nodali per garantire l’osservanza delle norme del C.d.S. da parte degli utenti della strada, ha consentito l’identificazione di 28 persone ed il controllo di 16 veicoli, nonché si è proceduto alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte ad 11 persone detenute agli arresti domiciliari. (g/t)