Catania. Trovato con 413 grammi di marijuana in casa: arrestato un 34enne

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 34enne pregiudicato catanese, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nella mattinata i Carabinieri, impegnati nel quartiere “Picanello” in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Faraci hanno attenzionato i movimenti sospetti di un giovane, visto entrare in casa frettolosamente e con fare guardingo. I militari hanno pertanto deciso di approfondire la questione e di verificare se il giovane, riconosciuto subito dagli operanti per il 34enne, potesse detenere illegalmente sostanza stupefacente e, quindi, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale, all’interno di un ripostiglio, hanno trovato un borsone contenente cinque buste in cellophane trasparente contenenti marjuana per un peso complessivo di 406 grammi. In uno stipetto in cucina, inoltre, è stata trovata un’altra bustina contenente la medesima sostanza stupefacente, del peso di 7 grammi, unitamente ad una bilancia digitale e materiale idoneo al confezionamento.

All’interno dell’armadio in camera da letto è stata invece rinvenuta e sottoposta a sequestro la somma in denaro contante di 1.580 €, ritenuta provento dello spaccio.

Dalla sostanza stupefacente sequestrata dai Carabinieri, per un peso complessivo di 413 grammi, si sarebbero potute ricavare circa 1.600 dosi per un introito di circa 8.000 €.

Il 34enne è stato posto dai Carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per lui la sottoposizione all’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.