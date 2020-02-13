CATANIA, TURISTA SOCCORSA SULL’ETNA DAI VIGILI DEL FUOCO

L’equipaggio di un’elicottero AB 412 dei Vigili del fuoco ha soccorso, a Piano Provenzana, sull’Etna una turista tedesca di 57 anni che era scivolata mentre con alcuni compagni stava effettuando un’es...

L’equipaggio di un’elicottero AB 412 dei Vigili del fuoco ha soccorso, a Piano Provenzana, sull’Etna una turista tedesca di 57 anni che era scivolata mentre con alcuni compagni stava effettuando un’escursione. La zona impervia non ha reso possibile l’intervento del personale di terra, così è stato allertato dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco l’elicottero (VF 68) in servizio al reparto volo di Catania, che ha portato sul posto i soccorritori. La donna aveva forti dolori alla spalla destra.

Immobilizzato l’arto è stata trasportata in elicottero a Piano Provenzana, in territorio di Linguaglossa, e affidata alle cure del personale medico. A supporto dell’elicottero era presente anche personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Randazzo.