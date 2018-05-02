CATANIA: Ubriaco alla guida tampona l'auto di un anziano e lo pesta, arrestato

CATANIA: Ubriaco alla guida tampona l'auto

Nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato per il reato di lesioni dolose aggravate il pregiudicato SALICOLA Pietro (classe 1990), denunciato anche per guida in stato di ebbrezza e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Intorno alle ore 19.20, una vettura con a bordo una coppia di anziani, mentre procedeva lungo lo Stradale Gelso Bianco in direzione del centro commerciale “Porte di Catania”, è stata violentemente tamponata da una Mercedes, che viaggiava a elevata velocità, condotta dal SALICOLA.

Come ricostruito in seguito, grazie ad alcune testimonianze, l’uomo dopo l’impatto è sceso dall’auto, dirigendosi verso la vettura della coppia e, trascinato fuori dalla vettura l’anziano conducente, ha preso a colpirlo ripetutamente con pugni al volto, facendolo cadere in terra, continuando a scagliarsi e a inveire contro di lui.

Alcuni passanti hanno bloccato l’energumeno e hanno chiamato immediatamente il 112, numero unico per le emergenze, che ha fatto intervenire subito sul posto la Volante di zona. L’anziano, dolorante e in palese stato di shock, è stato trasportato al più vicino Pronto Soccorso dall’ambulanza richiamata dai poliziotti: i medici hanno riscontrato sulla vittima contusioni in varie parti del corpo e infrazioni alle costole, con una prognosi di giorni 30 s.c.

Nel frattempo, il SALICOLA, che emanava un forte alito vinoso, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo, in quanto sorpassava abbondantemente la soglia ammessa; inoltre, all’interno della Mercedes sono stati rinvenuti alcune roncole, un bastone di legno e altri strumenti contundenti.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G., sottoposto temporaneamente agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio odierno di convalida.