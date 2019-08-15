CATANIA, UBRIACO DISTRUGGE AUTO IN SOSTA: ARRESTATO
La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato cittadino colombiano Lujan Sebastian Ochoa (classe 1997) per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.
Ieri, agenti delle Volanti a seguito di una chiamata giunta su linea 112 (Nue), si recavano in via Transito, dove un ragazzo, in evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche, stava danneggiando, con un bastone, alcune auto in sosta e minacciava altresì i passanti.
Gli operatori, pertanto, bloccavano il giovane, e, nonostante la sua forte resistenza al controllo, lo conducevano in questura per gli approfondimenti del caso; a seguito di attività investigativa emergeva che l’Ochoa era in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Pertanto, veniva arrestato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficilale e, su disposizione del Pm di turno, trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.