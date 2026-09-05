Catania, ubriaco molesta i Carabinieri in Piazza Mazzini: 38enne denunciato

Si rifiuta di fornire le generalità e spintona i militari durante un controllo

Ha tentato di ostacolare l’operato dei Carabinieri un 38enne, trovato in stato di alterazione psicofisica, che è stato poi deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio in orario serale, volto alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa nel centro storico.

In particolare, i militari della Stazione di Catania Piazza Dante, nel transitare all’altezza di Piazza Mazzini durante un posto di controllo, hanno notato un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’eccesso di bevande alcoliche, barcollava e pronunciava frasi sconnesse.

I Carabinieri gli hanno chiesto di fornire le proprie generalità, ma questi si è rifiutato e, addirittura, ha iniziato a spintonare gli operanti e ad inveire nei loro confronti.

Ricondotto alla calma, l’uomo è stato comunque identificato, in sinergia con la Centrale Operativa, come un pregiudicato 38enne residente a Mascali (CT).

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, è scattata per lui la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “resistenza a Pubblico Ufficiale”, “oltraggio a Pubblico Ufficiale” e “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”.

Il 38enne è stato inoltre sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.