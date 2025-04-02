CATANIA.UBRIACO SCATENA IL PANICO IN DUE FAST FOOD: ARRESTATO DOPO INSEGUIMENTI E AGGRESSIONI

Sono state ore particolarmente concitate quelle che hanno visto protagonista un giovane di 35 anni che, nella stessa serata, ha fatto tappa in due fast food catanesi visibilmente ubriaco.In una prima...

In una prima fase, ad allertare la Polizia di Stato sono stati alcuni clienti di un fast food di viale Ulisse che, al numero unico d’emergenza 112, hanno segnalato la presenza di un uomo alla guida di un’auto andato in escandescenza, secondo quanto riferito, per non essere riuscito a ritirare un panino di suo gradimento. All’arrivo dei poliziotti della squadra volante della Questura di Catania l’uomo si era già allontanato, facendo perdere le sue tracce.

Appena pochi minuti dopo, in Sala Operativa è giunta un’altra analoga segnalazione di un uomo in un fast food di via Passo Gravina impegnato questa volta ad inveire contro alcune persone per un parcheggio.

Secondo quanto riferito, infatti, l’uomo stava compiendo delle manovre azzardate nel parcheggio del fast food ed aveva un’evidente ferita alla testa. In questa circostanza, i poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo in un evidente stato di ebbrezza e in una condizione psico-fisica alterata al punto che hanno dovuto richiedere l’intervento di un’ambulanza per tutte le cure del caso.

L’uomo, però, si è subito mostrato particolarmente scontroso con gli agenti che, oltre a cercare di calmarlo, gli hanno rivolto delle domande per capire come si fosse procurato la ferita alla testa per la quale è stato necessario intervenire in ospedale con alcuni punti di sutura.

Una volta affidato ai sanitari, i poliziotti hanno compiuto gli approfondimenti utili a ricostruire la dinamica dei fatti, rilevando che, poco prima, il 35enne aveva litigato con degli sconosciuti i quali lo avrebbero aggredito a seguito di una lite per un lieve incidente stradale, colpendolo alla testa.

A distanza di pochi minuti, al NUE 112 è pervenuta un’ulteriore richiesta d’intervento sempre per l’uomo che, fuggito dall’ospedale, si è ripresentato nel parcheggio dell’esercizio commerciale dove ha continuato ad effettuare manovre pericolose.

Durante la sua spregiudicata guida, ha invaso l’area riservata al parcheggio delle persone con disabilità e poi è andato a sbattere contro un’aiuola, distruggendo la parte anteriore della sua auto.

Ancora una volta, i poliziotti della squadra volanti hanno raggiunto il piazzale del fast food, fermando il 35enne che aveva rifiutato le cure ospedaliere.

Gli agenti hanno chiesto l’intervento dei colleghi della Polizia Stradale per effettuare l’alcoltest ma, alla vista dei poliziotti, l’uomo è andato su tutte le furie, rifiutandosi categoricamente di sottoporsi all’esame e, all’improvviso, ha scagliato la sua furia contro i poliziotti, colpendoli con calci e pugni.

Nonostante le contusioni, i poliziotti sono riusciti a fermarlo, a metterlo in sicurezza e condurlo negli uffici di Polizia dove è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per guida in stato d’ebbrezza, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno, l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio di convalida davanti al Gip.