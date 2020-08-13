CATANIA: UBRIACO TENTA IL FURTO DI UN CELLULARE, ARRESTATO

Agenti delle Volanti hanno arrestato l’autore della tentata rapina avvenuta intorno alle 7 di ieri mattina in via Luigi Sturzo.L’autore, un pregiudicato gambiano, Lamin Jaieth cl. 1994, in stato di eb...

Agenti delle Volanti hanno arrestato l’autore della tentata rapina avvenuta intorno alle 7 di ieri mattina in via Luigi Sturzo.

L’autore, un pregiudicato gambiano, Lamin Jaieth cl. 1994, in stato di ebbrezza alcolica ha avvicinato un uomo, un cittadino dell’hinterland catanese che stava parlando al cellulare, e lo ha minacciato con una bottiglia rotta, allo scopo di farsi consegnare l’apparecchio telefonico. La vittima del tentativo di rapina ha opposto un netto rifiuto, innescando una reazione del gambiano che ha cercato di mettere le mani nelle tasche della vittima, alla ricerca del cellulare. Il tentativo non è per nulla riuscito, grazie anche all’intervento di un altro cittadino straniero, rimasto sconosciuto, che è intervenuto in difesa del rapinato, disarmando e allontanando Jaieth.

Fallito il tentativo, è stato proprio col cellulare oggetto della rapina che la vittima ha formulato il 112, segnalando alla sala operativa della questura l’accaduto. In brevissimi istanti, una Volante è giunta sul posto e ha bloccato il rapinatore il quale, evidentemente ubriaco, non si era nemmeno allontanato dal posto.

Accertamenti successivi, oltre alla reale identità del gambiano, ne hanno accertato i precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti e l’irregolare sua presenza sul Territorio Nazionale.

I poliziotti intervenuti hanno condotto Jaieth in questura dove, atteso lo stato di trascorsa flagranza, lo hanno posto in stato di fermo; il Pm ne ha disposto l’accompagnamento al carcere Piazza Lanza.

Servizi di controllo del territorio, sempre più stringenti, vengono espletati giornalmente dalle pattuglie delle forze dell’ordine che, come disposto del questore Mario Della Cioppa, presidiano in modo particolare, di giorno e di notte, l’area del quartiere San Berillo Vecchio e dell’adiacente corso Sicilia.