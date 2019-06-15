CATANIA: UN AUTOBUS AMT PRENDE FUOCO, AUTISTA SALVA TUTTI I PASSEGGERI

Un autobus dell’Amt ha preso fuoco questa mattina nei pressi del centro commerciale Porte di Catania per cause ancora da accertare.La prontezza dell’autista, che si è accorto in anticipo di ciò che st...

Un autobus dell’Amt ha preso fuoco questa mattina nei pressi del centro commerciale Porte di Catania per cause ancora da accertare.

La prontezza dell’autista, che si è accorto in anticipo di ciò che stava accadendo, ha permesso a tutti i passeggeri di lasciare il mezzo, prima che le fiamme divampassero su tutta la vettura.

«A parte lo spavento per il conducente - continuano da Amt - non ci sono state altre conseguenze.

Il veicolo non era dei più nuovi, quindi il danno economico è relativo, e comunque c'è l'assicurazione.

A spegnere il rogo sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco.

La carcassa dell'autobus si trova ancora sulla carreggiata, in attesa di essere rimossa.

L’incendio del bus ha richiesto la chiusura temporanea della strada e generato problematiche nel deflusso del traffico che sono state gestite dal personale della Polizia Locale, intervenuta sul posto.