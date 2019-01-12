CATANIA: Un bar e altri beni per un totale di 1,4 milioni di euro sequestrati

Ancora un colpo al patrimonio illecitamente conseguito dal crimine organizzato: nei giorni scorsi, infatti, agenti della Questura di Catania hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro ai fini di...

Ancora un colpo al patrimonio illecitamente conseguito dal crimine organizzato: nei giorni scorsi, infatti, agenti della Questura di Catania hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro ai fini di confisca, disposto dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di LEONARDI Massimiliano Giuseppe, di anni 47, pluripregiudicato, orbitante nell’area di influenza della cosca “Cappello- Bonaccorsi”.

L’operazione giunge a conclusione di una lunga e difficile investigazione, realizzata nell’ambito delle attività istituzionali mirate al contrasto della criminalità organizzata, attraverso la quale gli uomini della Questura sono riusciti a focalizzare numerose evidenze rispetto all’illecita origine dei beni posseduti dal LEONARDI, sulla cui base il Questore di Catania, in accordo con la Procura della Repubblica, ha avanzato una dettagliata proposta al Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione, per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (il sequestro) e di una misura di prevenzione personale: a carico di LEONARDI Massimiliano Giuseppe, infatti, è stata anche richiesta l’applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S., per un congruo periodo di tempo, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Tale misura verrà determinata con separato procedimento.









Il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione, ritenendo idonei gli elementi investigativi raccolti dal Questore, ha disposto il sequestro di preventivo di beni mobili, immobili, conti correnti e di un’impresa individuale per la gestione di un bar e di una tabaccheria, beni tutti riconducibili a LEONARDI Massimiliano Giuseppe.

Tali beni saranno oggetto di un ulteriore procedimento con finalità di confisca, attraverso il quale – ove ne ricorrano i presupposti – quanto sequestrato andrebbe a far parte del patrimonio dello Stato.

Oltre al sequestro dei circa 200 mila euro, sia in contanti, sia depositati presso diversi istituti bancari, sono stati sequestrati 2 beni immobili, 6 veicoli e la totalità dei beni aziendali e strumentali dell’impresa individuale denominata “BAR TABACCHI ALEXANDER”, con sede a Catania, in viale M. Rapisardi n.639-641. Tutti i beni sono intestati all’interessato e ai suoi familiari.

Per giungere al traguardo finale, ha lavorato un team integrato tra il personale della Divisione Polizia Anticrimine e quello della Squadra Mobile catanese, che ha individuato e analizzato la figura di LEONARDI Massimiliano Giuseppe, inteso “anima lunga”, il quale, oltre ad avere a suo carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, in specie numerosi furti e rapine commessi sul territorio nazionale presso istituiti di credito, è stato recentemente coinvolto in fatti delittuosi di rilevante allarme sociale, quali l’usura aggravata, commessi in seno all’organizzazione mafiosa “Cappello-Bonaccorsi”.

Tra i numerosi episodi delittuosi, si ritiene utile evidenziare il suo coinvolgimento nella c.d. “Operazione Cassiopea” dei Carabinieri di Catania; da ultimo, nel 2017, è stato indagato dalla Squadra Mobile, in concorso con altri, per i reati di estorsione aggravata e continuata, usura aggravata e continuata e favoreggiamento personale, con l’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/91 (clan Cappello - Bonaccorsi): per tali fatti è stato rinviato a giudizio.

I numerosi elementi raccolti nei confronti di LEONARDI Massimiliano Giuseppe hanno ampiamente delineato la figura di un soggetto socialmente pericoloso e abitualmente dedito a traffici illeciti e per ciò meritevole di attenzioni investigative. Nello specifico, è stata anche evidenziata la sproporzione tra i redditi formalmente dichiarati e i beni immobili, mobili registrati e l’impresa realizzata nel tempo dallo stesso, attraverso l’interposizione di altri soggetti a lui riconducibili.

Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in circa 1.400.000,00 euro.