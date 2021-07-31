CATANIA: UN CUCCIOLO DI POCHI MESI FUGGITO A CAUSA DEGLI INCENDI SI RIFUGIA PRESSO IL COMMISSARIATO LIBRINO
A cura di Redazione
31 luglio 2021 16:52
Nella giornata di ieri, verosimilmente fuggito a causa dei noti incendi, che hanno interessato la zona sud di Catania, un cane (cucciolo di pochi mesi) con il collare ha trovato riparo presso il Commissariato Librino.
I poliziotti, che si sono presi immediatamente cura di detto animale, hanno avviato le ricerche volte a identificare i proprietari al fine di restituirlo.
A tale scopo, è stata contattata la Polizia locale e viene diramata la fotografia di detto quadrupede.
