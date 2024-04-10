CATANIA, UNDICI PERSONE DENUNCIATE PER ABBANDONO DI RIFIUTI

Undici persone sono state denunciate dalla Polizia municipale di Catania alla Procura per il reato di abbandono di rifiuti.Erano state tutte riprese in aree controllate da telecamere di video sorvegli...

Undici persone sono state denunciate dalla Polizia municipale di Catania alla Procura per il reato di abbandono di rifiuti.

Erano state tutte riprese in aree controllate da telecamere di video sorveglianza del Comune.

Nelle zone di Picanello, Nesima, San Giorgio e del Cimitero monumentale di via Acquicella, nel mese di marzo, pattuglie del reparto Ambientale della Polizia municipale hanno sorpreso e sanzionato 110 persone che conferivano rifiuti non conformi secondo il giorno fissato dal calendario, elevando loro confronti di ciascuno di loro una sanzione pecuniaria di 333 euro, per un importo totale di 36.630 euro.

Sanzioni amministrative, da 520 euro ciascuno, sono state comminate a due autotrasportatori che trasportavano rifiuti edili con documenti incompleti.

La Polizia ambientale ha anche denunciato in stato di libertà i gestori di due autocarrozzerie che esercitavano l’attività senza la segnalazione certificata di Inizio Attività e privi di autorizzazioni all’emissioni di polveri sottili in atmosfera. Denunciati anche due gestori di autolavaggi e quello di una lavanderia che esercitavano le loro attività senza autorizzazione allo scarico dei reflui. Ai primi due, sprovvisti anche della segnalazione certificata di Inizio attività, sono state comminate sanzioni per 5.167 euro e nei loro confronti è stato disposto anche il sequestro amministrativo delle attrezzature.