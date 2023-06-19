CATANIA. USA LO SCOOTER DI UN ALTRO PUSHER: PREGIUDICATO 53ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI CON LA DROGA NEGLI SLIP

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio “a largo raggio” nelle zone centrali di Catania, finalizzato al contrasto dell’ill...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio “a largo raggio” nelle zone centrali di Catania, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti.

All’uopo, nel quartiere “centro storico” sono stati predisposti posti di controllo e verifiche agli avventori degli esercizi pubblici e, nel corso di tali attività, è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio” un 53enne catanese, pregiudicato.

Nella circostanza, i militari hanno notato che l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, circolava in via Firenze alla guida di un ciclomotore Scarabeo sul quale, qualche mese fa, era stato sorpreso e arrestato un pusher. Il particolare ha insospettito non poco i militari che, dopo aver seguito il 53enne per alcune centinaia di metri, lo hanno fermato e condotto presso i loro Uffici, dove, sottoposto a perquisizione, hanno scoperto che aveva nascosto la droga negli slip. I Carabinieri hanno trovato e sequestrato 35 grammi di marijuana suddivisi in 15 bustine, 4 grammi di cocaina già confezionati in 10 dosi e 7 grammi di crack contenuti in 17 involucri.

Inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni la somma di denaro in contanti di € 60,00, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Il 53enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari.