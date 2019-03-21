CATANIA: UTILIZZANO FIAMMA OSSIDRICA PER RUBARE UN “RAGNO DEMOLITORE”: ARRESTATI
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza i catanesi Domenico CONSOLO cl.70 e Salvatore VECCHIO cl.89, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.
È accaduto ieri sera sulla Strada Statale 114, precisamente all’altezza del km 113, all’interno della ditta “Aldilà Recuperi” S.r.l.
Gli equipaggi delle “gazzelle”, intervenuti tempestivamente a seguito di segnalazione di allarme pervenuta sul 112, hanno sorpreso i due ladri che, entrati nella proprietà previa effrazione del cancello d’ingresso, stavano tentando di asportare il braccio meccanico (quello a forma di ragno) di un escavatore, dopo averlo parzialmente segato mediante cannello ossidrico a taglio industriale.
L’attrezzatura è stata sequestrata, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima sono stati trattenuti in camera di sicurezza.