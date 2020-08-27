CATANIA: UTILIZZAVA LE VECCHIE TARGHE DELLA SUA AUTO SU UNA DELLO STESSO MODELLO MA RUBATA

I Carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania hanno denunciato un pregiudicato del posto di 54 anni, poiché ritenuto responsabile di riciclaggio. Stanco della propria Fiat Uno, probabilment...

I Carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania hanno denunciato un pregiudicato del posto di 54 anni, poiché ritenuto responsabile di riciclaggio. Stanco della propria Fiat Uno, probabilmente usurata e pronta alla rottamazione, ha pensato bene di procurarsi o farsi procurare lo stesso modello di macchina a costo zero, cui aveva apposto le targhe della vecchia auto.

Peccato che i carabinieri, durante un normale posto di controllo, gli hanno imposto l’alt e approfondendo le verifiche sul veicolo si sono accorti del “giochetto” sequestrando l’autovettura (risultata rubata a Marina di Ragusa lo scorso 23 agosto) anche a seguito del rinvenimento nell’abitazione dell’uomo delle targhe originali.