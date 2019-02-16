I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Alfio AIELLO di anni 27 e Prospero FIASCHÈ di anni 28, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenz...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Alfio AIELLO di anni 27 e Prospero FIASCHÈ di anni 28, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

CATANIA: UTILIZZAVANO AUTO ABBANDONATA COME BASE DI SPACCIO, ARRESTATI

CATANIA: UTILIZZAVANO AUTO ABBANDONATA COME BASE DI SPACCIO, ARRESTATI

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ad osservarne le modalità di spaccio che prevedevano l’alternanza dei ruoli, pusher-vedetta, nonché l’utilizzo di una Toyota Yaris abbandonata come nascondiglio-base della droga, che piazzavano ai clienti in cambio di denaro.

L’intervento a sorpresa, ha consentito ai militari di bloccare ed ammanettare i correi e, inoltre, di rinvenire e sequestrare: 21 dosi di cocaina e 900 euro in contanti, incassati dalla pregressa compravendita della sostanza stupefacente.

Gli arrestati, ammessi al giudizio per direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice.