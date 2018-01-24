CATANIA: Utilizzavano le ricetrasmittenti per eludere l’intervento delle forze dell’ordine, presi due spacciatori

CATANIA: Utilizzavano le ricetrasmittenti per eludere l’intervento delle forze dell’ordine

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 56enne Vincenzo LA PIANA e il 52enne Gaetano ORATORE, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La rete di vedette posta a protezione dei tanti pusher che smerciano stupefacenti ieri sera è stata superata dai militari dell’Arma i quali hanno eluso le sentinelle giungendo a sorpresa sui due pregiudicati intenti a spacciare.

Perquisiti sul posto sono stati trovati in possesso di 40 grammi di marijuana, 6 grammi di cocaina, ovviamente sostanze già dosate e pronte allo smercio, 125 euro in contanti, incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti, nonché 2 ricetrasmittenti utilizzate per il collegamento radio con le vedette.

La droga, il denaro e le ricetrasmittenti sono stati sequestrati mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.

