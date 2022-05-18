95047

CATANIA, VA CONTROMANO IN TANGENZIALE. IL VIDEO

A cura di Redazione Redazione
18 maggio 2022 18:59
Ha percorso diversi chilometri contromano nella tangenziale di Catania: un automobilista a bordo di una Fiat Punto è stato filmato dalle altre auto che hanno provato in qualche modo a fermarne la corsa

Tantissime le auto che suonavano il clacson per avvisare il conducente che stava viaggiando in contromano.

Non è la prima volta che si vede un auto viaggiare contromano in una tangenziale o addirittura in alcune corsie delle autostrade italiane. Ecco il video diffuso sui social dell’auto mentre viaggia in contromano sulla tangenziale a Catania.

Il video è diventato virale sui social.

