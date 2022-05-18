CATANIA, VA CONTROMANO IN TANGENZIALE. IL VIDEO
Ha percorso diversi chilometri contromano nella tangenziale di Catania: un automobilista a bordo di una Fiat Punto è stato filmato dalle altre auto che hanno provato in qualche modo a fermarne la corsa
Tantissime le auto che suonavano il clacson per avvisare il conducente che stava viaggiando in contromano.
Non è la prima volta che si vede un auto viaggiare contromano in una tangenziale o addirittura in alcune corsie delle autostrade italiane. Ecco il video diffuso sui social dell’auto mentre viaggia in contromano sulla tangenziale a Catania.
Il video è diventato virale sui social.