CATANIA: VA IN COMMISSARIATO CON LA VALIGIA E CHIEDE DI ESSERE TRASFERITO IN CARCERE
Nella giornata di ieri, personale del commissariato Librino ha arrestato il pluripregiudicato C. G. di 25 anni per evasione dagli arresti domiciliari.
Il 25enne, che appartiene a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, è uscito dall’abitazione in cui era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e si è presentato al commissariato Librino con un borsone contenente vestiti e altri effetti personali. I poliziotti, a conoscenza della misura restrittiva a cui era sottoposto, l’hanno fermato e, a richiesta, l’arrestato ha riferito che preferiva il carcere all’attuale permanenza in casa per problemi di incompatibilità con il proprio nucleo familiare. L’uomo è stato risottoposto alla misura degli arresti domiciliari consentendogli, previa richiesta da inoltrare all’autorità giudiziaria competente, di cambiare l’attuale luogo di detenzione domiciliare.