Catania, vaccinazioni pediatriche: accesso libero senza prenotazione per i bambini nati dal 2024 al 2026

CATANIA – Rafforzare la collaborazione tra Azienda sanitaria, scuole, servizi educativi e Comuni per favorire l’adesione alle vaccinazioni pediatriche e accompagnare le famiglie nel percorso vaccinale.

È questo l’obiettivo delle nuove indicazioni operative predisposte dall’Asp di Catania e rivolte all’Ufficio Scolastico Territoriale, alle scuole statali e paritarie della provincia, ai sindaci della Città Metropolitana e ai responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia, sia pubblici che privati.

L’iniziativa è promossa dal direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, insieme al direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede, ed è coordinata dal Dipartimento di Prevenzione diretto da Antonio Leonardi.

L’obiettivo è rendere più efficace il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti e facilitare l’accesso delle famiglie ai servizi vaccinali, assicurando continuità e tempi adeguati nel completamento dei percorsi previsti.

Particolare attenzione viene riservata ai bambini nati nel 2024, 2025 e 2026. Per loro gli ambulatori vaccinali dell’Asp di Catania garantiscono l’accesso libero anche senza prenotazione.

Per le famiglie che preferiscono prenotare un appuntamento, l’Azienda sanitaria fa sapere che, nella quasi totalità dei casi, i tempi di attesa non superano i 7-15 giorni.

La collaborazione con le scuole e i servizi educativi assume un ruolo importante soprattutto nei casi in cui gli appuntamenti indicati presentino tempi sensibilmente superiori a quelli normalmente garantiti dall’Asp. In assenza di certificazioni mediche che giustifichino un rinvio, dirigenti scolastici e responsabili delle strutture educative potranno confrontarsi direttamente con l’UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva.

Accanto alle vaccinazioni, l’Asp mette a disposizione delle famiglie anche un servizio di consulenza dedicato.

Nei mesi di agosto e settembre è possibile parlare con medici con specifica esperienza in ambito vaccinale per ricevere chiarimenti su efficacia, sicurezza, eventuali controindicazioni e recupero delle vaccinazioni non ancora effettuate.

Il servizio è disponibile al numero 095 2540221, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

Resta inoltre centrale il ruolo del pediatra di libera scelta, considerato il principale punto di riferimento per verificare la situazione vaccinale del bambino e accompagnare i genitori nelle scelte di prevenzione.