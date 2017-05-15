CATANIA: "VADO A FARMI MEDICARE IN OSPEDALE" INVECE VA IN GIRO IN MOTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 21enne catanese Cristofaro Angelo Pino, poiché ritenuto responsabile di evasione.Il giovane, agli arresti domiciliari, a...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 21enne catanese Cristofaro Angelo Pino, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Il giovane, agli arresti domiciliari, aveva contattato gli addetti alla centrale operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga avvertendoli che, a causa di escoriazioni ad una mano, si stava recando urgentemente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele. Nosocomio nel quale il detenuto non ha mai messo piede, così come accertato da una pattuglia inviata all’ospedale mentre un’altra lo attendeva pazientemente nei pressi dell’abitazione dove giungeva alla guida di un motociclo ed in compagnia della consorte.

L’arrestato, in attesa delle direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.