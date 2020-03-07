95047

CATANIA, "VAI A COMPRARE IL LATTE AI TUOI FIGLI": UOMO ACCOLTELLA IL COGNATO

07 marzo 2020 08:13
Il fratello della sua convivente dalla quale ha avuto due figli ancora piccoli lo ha rimproverato sollecitandolo «a pensare alla famiglia, a comprare il latte ai bambini, invece di divertiti nei locali della Movida» di Catania, e lui ha estratto un coltello da una tasca e lo ha colpito con dei fendenti al viso e alla testa e poi è fuggito.

Protagonista dell’aggressione un 22enne colombiano che è stato denunciato dai carabinieri della compagnia Piazza Dante per lesioni personali aggravate.

La vittima è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in 20 giorni.

