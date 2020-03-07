CATANIA, "VAI A COMPRARE IL LATTE AI TUOI FIGLI": UOMO ACCOLTELLA IL COGNATO

Il fratello della sua convivente dalla quale ha avuto due figli ancora piccoli lo ha rimproverato sollecitandolo «a pensare alla famiglia, a comprare il latte ai bambini, invece di divertiti nei local...

Il fratello della sua convivente dalla quale ha avuto due figli ancora piccoli lo ha rimproverato sollecitandolo «a pensare alla famiglia, a comprare il latte ai bambini, invece di divertiti nei locali della Movida» di Catania, e lui ha estratto un coltello da una tasca e lo ha colpito con dei fendenti al viso e alla testa e poi è fuggito.

Protagonista dell’aggressione un 22enne colombiano che è stato denunciato dai carabinieri della compagnia Piazza Dante per lesioni personali aggravate.

La vittima è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in 20 giorni.