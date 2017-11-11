CATANIA: VANDALI IN AZIONE ALLA METRO, IMBRATTANO UN MURO DELLA FERMATA -VIDEO

Ferrovia Circumetnea ha diffuso sulla sua pagina Facebook un video che mostra un gruppo di ragazzi, che con delle bombolette spray di vernice imbrattano il muro della fermata alla stazione metro di pi...

Ferrovia Circumetnea ha diffuso sulla sua pagina Facebook un video che mostra un gruppo di ragazzi, che con delle bombolette spray di vernice imbrattano il muro della fermata alla stazione metro di piazza Stesicoro.

A diffondere il filmato è stata proprio la Ferrovia Circumetnea di Catania che gestisce il servizio della metropolitana, commentando così: "Nel ricordare che tutte le stazioni e i locali della Metropolitana di Catania sono controllati quotidianamente da videosorveglianza 24 ore su 24, auspichiamo che non si ripetano più casi come questo, che altro non sono che momenti di inciviltà e di danneggiamento del bene pubblico, reato punibile ai sensi di legge"

https://youtu.be/CicghWU6lFU