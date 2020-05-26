95047

CATANIA. VASTA OPERAZIONE ANTIMAFIA: 46 LE MISURE CAUTELARI ESEGUITE

A cura di Redazione Redazione
26 maggio 2020 07:35
I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo, su delega della Procura Distrettuale etnea, nelle province di Catania, Messina, Trapani e Rimini, una ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo nei confronti di 46 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico, allo spaccio ed alla detenzione di sostanze stupefacenti, nonché estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Disarticolato il clan “Brunetto” - legato a cosa nostra catanese rappresentata dalla famiglia “Santapaola-Ercolano” - egemone in gran parte dell’area jonica della provincia etnea.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

