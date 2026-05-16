🔥 Catania, vasto incendio a Cibali: fiamme spinte dal vento

Fumo visibile da tutta la città: vigili del fuoco in azione tra via Nazario Sauro e via Sabato Martelli Castaldi per fermare il rogo.

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi nel quartiere Cibali, a Catania, nella zona degli orti della Susanna. Le fiamme, alimentate dal forte vento che sta soffiando sul capoluogo etneo, si sono rapidamente propagate dal lato di via Nazario Sauro fino a raggiungere l’area di via Sabato Martelli Castaldi.

Il rogo sta interessando vaste sterpaglie cresciute sulla sciara, ma le fiamme stanno lambendo anche il bosco nato sull’antica colata lavica, facendo aumentare la preoccupazione tra residenti e automobilisti in transito nella zona.

Una densa colonna di fumo nero è visibile da diversi punti della città e sta attirando l’attenzione di centinaia di cittadini. Sul posto stanno operando senza sosta i Vigili del Fuoco, intervenuti dopo la prima richiesta di soccorso arrivata intorno alle ore 14.12.

In azione una squadra della Centrale, i distaccamenti di Maletto e Catania Sud, oltre a diverse autobotti e un mezzo di supporto logistico per contenere il fronte del fuoco ed evitare ulteriori propagazioni favorite dal vento.

La situazione viene monitorata costantemente mentre proseguono le operazioni di spegnimento. Non risultano, al momento, persone ferite.