CATANIA, VASTO INCENDIO IN ZONA AEROPORTO

Un grosso incendio sta interessando la Zona di San Francesco la Rena, a Sud di Catania, nei pressi dei Villaggi Ionio e Ippocampo di Mare.Il grosso rogo interessa vegetazione ed in particolare canneti...

Un grosso incendio sta interessando la Zona di San Francesco la Rena, a Sud di Catania, nei pressi dei Villaggi Ionio e Ippocampo di Mare.

Il grosso rogo interessa vegetazione ed in particolare canneti.

Sul posto sono a Lavoro le squadre dei distaccamenti Sud e Nord del Comando provinciale di Catania, con una botte supplementare dalla centrale.

Sul posto viste le grosse dimensioni del rogo stanno operando anche la Forestale e la Protezione Civile, oltre al supporto dei carabinieri.

La grossa nube nera é visibile dalla città e le squadre sono tutt'ora sul posto per domare l'incendio.