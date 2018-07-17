CATANIA: VASTO INCENDIO NELLA ZONA DEL CIMITERO, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Situazione critica nella zona del cimitero di Catania. Una vasta area è coinvolta da incendi di vegetazione e sterpaglie, tra via Divino Amore, via Fossa Creta, via Zaccà, via Palestina.Al momento son...

Situazione critica nella zona del cimitero di Catania. Una vasta area è coinvolta da incendi di vegetazione e sterpaglie, tra via Divino Amore, via Fossa Creta, via Zaccà, via Palestina.

Al momento sono sul posto i vigili del fuoco di Catania che stanno operando una squadra di rinforzo del comando provinciale di Enna. Sta per arrivare sul posto un'altra squadra boschiva di vigili del fuoco. Tutte le altre sono impegnate in incendi analoghi in zona Biancavilla, Riposto, SS192.