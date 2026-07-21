Catania, vasto incendio nella Zona Industriale: brucia un capannone, malori per due Vigili del Fuoco

Le fiamme hanno interessato un capannone logistico: operazioni complesse e due Vigili del Fuoco colti da malore.

Un vasto incendio ha interessato un capannone adibito ad attività di logistica nella Zona Industriale di Catania, in contrada Passo Cavaliere.

Per fronteggiare le fiamme è stato necessario un importante dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, inviate dalla Sede Centrale del Comando provinciale di Catania e dai Distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari di Maletto e Vizzini.

A supporto delle operazioni di spegnimento sono state inoltre impiegate diverse autobotti, mentre alle attività ha preso parte anche personale del Corpo Forestale.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente impegnative.

Durante l'intervento, infatti, due Vigili del Fuoco hanno accusato dei malori dovuti all'affaticamento. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Servizio 118 presente sul posto.

Le squadre hanno proseguito le attività necessarie per domare completamente l'incendio e mettere in sicurezza l'area interessata dal rogo.