Catania, vasto incendio nella Zona Industriale: ditta di plastica in fiamme, enorme colonna di fumo

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 28 agosto, all’interno di una ditta che si occupa di produzione e lavorazione di materiale plastico, nella Zona Industriale di Catania.

Il rogo si è sviluppato all’esterno dell’azienda e sta interessando rifiuti e materiali di scarto. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le fiamme e la densa colonna di fumo hanno reso il rogo particolarmente evidente, con la nube visibile da diverse zone della città.

Sul posto sono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, provenienti dalla Sede Centrale, dal Distaccamento Sud e dal Distaccamento di Paternò, supportate da diverse autobotti di rincalzo.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118, volontari della Protezione Civile e personale del Corpo Forestale, impegnati nelle attività di supporto e nella gestione dell’emergenza.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. La situazione è costantemente monitorata e non sono ancora disponibili ulteriori informazioni sulle cause del rogo.

Notizia in aggiornamento.