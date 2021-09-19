CATANIA. VEDE I CC E FUGGE LANCIANDO IN ARIA IL BORSELLO DA “LAVORO”

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato, in stato di irreperibilità, un pregiudicato catanese di 22 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata a...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato, in stato di irreperibilità, un pregiudicato catanese di 22 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati la scorsa notte nel controllo del territorio, hanno beccato in via Capo Passero uno spacciatore all’opera. Il pusher, già noto agli operanti, visti i carabinieri è fuggito a gambe levate lanciando in aria il borsello da lavoro che, immediatamente recuperato, conteneva: 54 dosi di marijuana, un cellulare e una ricetrasmittente radiocollegata con le vedette poste a protezione della piazza di spaccio.

La droga e il materiale tecnologico sono stati posti sotto sequestro.