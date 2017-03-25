CATANIA: VEDE I POLIZIOTTI SI NASCONDE TRA LE LENZUOLA STESE
Nella mattinata odierna, agenti delle volanti dell’U.P.G.S.P., nel corso del normale servizio di controllo del territorio, hanno arrestato il catanese SCIACCA Luca (classe 1990) per resistenza e lesioni a P.U. nonché denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.
In particolare, gli agenti, transitando per via XXXI Maggio, notavano un individuo appiedato che alla loro vista si nascondeva tra le lenzuola stese nel balcone di un’abitazione. Gli operanti, pertanto, decidevano di procedere al controllo del soggetto il quale si dava a precipitosa fuga a piedi. Raggiunta la sua autovettura e salito a bordo della stessa, SCIACCA tentava di investire uno degli operatori che nel frattempo lo stava inseguendo; sebbene l’agente cercasse di scansare l’autovettura, veniva urtato dalla stessa.
L’auto veniva bloccata poco dopo dalle altre volanti giunte in ausilio.
SCIACCA, risultato positivo all'esame dell’alcol test, veniva accompagnato presso l’ospedale Cannizzaro per essere sottoposto all'esame tossicologico per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Dell’accaduto veniva notiziata l’A.G. che disponeva di trattenere l’arrestato presso le camere di sicurezza, fissando il giudizio direttissimo nella mattinata odierna.