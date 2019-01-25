I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Carmelo D’AGATA di anni 30 e Sebastiano BELGIORNO di anni 39, poiché ritenuti responsabili di spaccio e...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Carmelo D’AGATA di anni 30 e Sebastiano BELGIORNO di anni 39, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

CATANIA: VEDETTA E PUSHER COMUNICAVANO TRAMITE RICETRASMITTENTI, ARRESTATI

Si sono dotati di ricetrasmittenti per comunicare tra loro e proteggersi dall’eventuale intervento delle forze dell’ordine e, suddividendosi i compiti, hanno iniziato a piazzare la droga in via Naumachia nel quartiere San Cristoforo.

Il 39enne aveva mansioni di vedetta, mentre il complice curava lo smercio, allontanandosi per prelevare la sostanza occultata e tornare a cederla in cambio di denaro.

Ad osservarli gli uomini del Nucleo Operativo i quali, sfruttando il momento propizio, sono intervenuti in modo fulmineo riuscendo a bloccarli, ammanettarli e sottoporli a perquisizione, al termine della quale sono state rinvenute e sequestrate: 2 ricetrasmittenti marca “BOAFENG”, 110 grammi di marijuana ancora sfusa; 10 dosi della medesima sostanza stupefacente; nonché 322 euro in banconote di piccolo taglio, incassati dalla pregressa attività di vendita dello stupefacente.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.