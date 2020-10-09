CATANIA. VENDEVA COMPUTER RUBATI IN PIAZZA STESICORO: DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno denunciato un impiegato catanese di 49 anni, poiché ritenuto responsabile di ricettazione.Si era improvvisato venditore ambulante utilizzando la prop...

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno denunciato un impiegato catanese di 49 anni, poiché ritenuto responsabile di ricettazione.

Si era improvvisato venditore ambulante utilizzando la propria autovettura, una Fiat Punto, come banco di vendita.

Ha aperto il portellone posteriore dell’auto e poggiando sulla mensola due computer portatili li ha esposti al pubblico.

I militari di pattuglia, attirati dai diversi clienti che si avvicendavano nei pressi dell’autovettura, hanno deciso di effettuare un controllo.

Scelta che ha consentito di sequestrare i due computer, per i quali l’uomo non ha saputo in alcun modo giustificarne la provenienza, evitando così che qualche incauto cittadino potesse acquistare merce ricettata e incappare in possibili problemi giudiziari.