CATANIA. VENDITA ABUSIVA IN STRADA PUBBLICIZZATA SUI SOCIAL: SANZIONATI QUATTRO COMMERCIANTI

Hanno allestito un vero e proprio market per la vendita di prodotti per la casa in strada, occupando completamente un marciapiede di via Plebiscito. A scoprire l’iniziativa del tutto irregolare di 4 c...

Hanno allestito un vero e proprio market per la vendita di prodotti per la casa in strada, occupando completamente un marciapiede di via Plebiscito. A scoprire l’iniziativa del tutto irregolare di 4 commercianti è stata la Polizia di Stato, nell’ambito di un mirato controllo finalizzato a verificare l’occupazione abusiva del suolo pubblico.

In particolare, gli agenti della squadra motovolanti della Questura di Catania, insieme al personale della Polizia Locale, si sono imbattuti nella vendita di rotoloni di carta, cuscini, piatti e bicchieri in plastica e di altri articoli per la casa, posizionati alla meno peggio sul marciapiedi di via Plebiscito.

I poliziotti hanno avuto modo di constatare come la bizzarra iniziativa dei commercianti individuati era stata pubblicizzata persino attraverso i social network con foto e video per richiamare l’attenzione di potenziali clienti.

Oltre alle sanzioni previste per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, ai quattro trasgressori sarà intimata la sospensione dell’attività per cinque giorni.