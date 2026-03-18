CATANIA. Via Etnea, ruba pacchi dal furgone mentre il corriere consegna: arrestato

Via Etnea, ruba pacchi dal furgone mentre il corriere consegna: arrestato

L’attenzione e la prontezza di intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, hanno consentito di interrompere l’azione criminosa di un 43enne catanese, pregiudicato, sottoposto peraltro alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Catania.

Al riguardo, mentre i militari dell’Arma percorrevano la via Etnea, all’altezza di via Pacini hanno notato un uomo che, guardandosi intorno, stava armeggiando davanti al portellone laterale di un furgone. Il veicolo, che un addetto alla consegna di pacchi aveva accostato al margine della carreggiata mentre scaricava altri plichi, era stato “alleggerito” di due pacchi dall’ignoto malfattore il quale già stava cercando di allontanarsi in sella ad una bici.

I Carabinieri, comprendendo immediatamente quello che stava succedendo, hanno subito bloccato in sicurezza la pedalata dell’uomo che è stato fermato ed identificato per un 43enne, pregiudicato gravato da molteplici pregiudizi penali specifici.

Nella circostanza l’addetto alle consegne, ritornato al furgone, sbigottito per l’accaduto ha ringraziato i Carabinieri per il loro operato, raccontando che non si trattava del primo episodio.

I pacchi, integri nel contenuto, sono stati restituiti dai Carabinieri al corriere.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.