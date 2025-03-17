CATANIA, VIA ETNEA. SPACCA LA VETRINA E TENTA UN FURTO IN UN NEGOZIO CHIUSO. DENUNCIATO DAI CARABINIERI

La presenza vigile sul territorio e la collaborazione con il cittadino, sono tra le finalità perseguite dal Comando Provinciale dell’Arma, ai fini dell’intensificazione dei servizi di contrasto all’il...

La presenza vigile sul territorio e la collaborazione con il cittadino, sono tra le finalità perseguite dal Comando Provinciale dell’Arma, ai fini dell’intensificazione dei servizi di contrasto all’illegalità diffusa. Questo connubio ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di denunciare un 38enne residente in provincia di Enna, pregiudicato, per tentato furto aggravato e danneggiamento, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al riguardo, in piena notte, la pattuglia del Nucleo Radiomobile stava transitando lungo la centralissima via Etnea, quando l’attenzione dei militari è stata attirata da un cittadino che, indicando un uomo in fuga poco più avanti, ha avvertito in maniera concitata i Carabinieri che quest’ultimo aveva appena infranto la vetrina di un negozio di calzature.

Immediatamente, i Carabinieri si sono messi all’inseguimento del fuggiasco che stava correndo in direzione Piazza Duomo, nella speranza di riuscire a dileguarsi.

Speranza vana questa, perché i militari dell’Arma non lo hanno mai perso di vista e, perciò, lo hanno raggiunto e bloccato, quindi perquisito. Allertata la Centrale Operativa, che ha inviato sul posto un altro equipaggio, i militari dell’Arma si sono divisi i compiti e mentre una squadra ha portato in caserma il 38enne, l’altra ha effettuato un sopralluogo presso l’attività commerciale in questione.

La porta di ingresso del negozio, infatti, composta da due ante in vetro, era stata rotta in un punto, creando un varco per accedere al negozio; all’interno, poi, la zona della cassa era in disordine e quando i Carabinieri hanno contattato il titolare dell’attività, che li ha raggiunti in pochi minuti, questi ha confermato che il ladro aveva tentato di rubare il registratore di cassa. Acquisita la denuncia, messe nero su bianco le dichiarazioni del testimone che aveva assistito a tutta la scena, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i militari dell’Arma hanno proceduto a denunciare il 38enne all’Autorità Giudiziaria.