CATANIA. VIAGGIA A BORDO DI UNO SCOOTER RUBATO SPINTO DA UN COMPLICE: 21ENNE DENUNCIATO

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, transitando in viale Moncada, hanno notato un giovane, a bordo di uno scooter, intento a spingere un altro scooter, con a bordo un’altra persona.

Alla vista della polizia si è immediatamente dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, mentre gli agenti sono riusciti a bloccare l’altro complice.

A seguito degli accertamenti eseguiti, i poliziotti sono riusciti a verificare la provenienza furtiva dello scooter. Il giovane, un 21enne catanese, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.