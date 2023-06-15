CATANIA. VIAGGIAVA AD ALTA VELOCITA CON LA COCAINA IN AUTO, ARRESTATO
Nella tarda serata del 5 giugno scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto M. R. classe 1978, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanza stupe...
Nella tarda serata del 5 giugno scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto M. R. classe 1978, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, personale della locale Squadra Mobile procedeva al controllo, lungo la circonvallazione di Catania, di un’autovettura sospetta, condotta da un soggetto catanese, che percorreva il menzionato tratto di strada a elevata velocità.
Detto controllo sortiva esito positivo poiché il conducente del veicolo, che accortosi della Polizia tentava di sottrarsi al controllo, deteneva indosso due differenti involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, non suddivisa in singole dosi, del peso complessivo di 200 grammi circa.
In ragione del considerevole quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, il M.R. veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il P.M. di turno, tradotto nella Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza per ivi essere mantenuto a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente.