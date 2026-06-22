Catania, Viale Mediterraneo: chiusura notturna dal 22 al 26 giugno per lavori di manutenzione del sottopasso

Stop al traffico nelle ore notturne per interventi di manutenzione, illuminazione e nuova segnaletica. Coinvolte anche le principali bretelle di collegamento.

L’Amministrazione Comunale di Catania ha disposto la chiusura temporanea al traffico di Viale Mediterraneo e delle relative bretelle di accesso per consentire l’esecuzione di interventi urgenti e coordinati di manutenzione del sottopasso, in condizioni di massima sicurezza per gli operatori.

I lavori si svolgeranno nelle notti da lunedì 22 a giovedì 26 giugno 2026, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00 del giorno successivo. Le operazioni prevedono la pulizia generale dell’area, il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica e l’ammodernamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Il provvedimento riguarda l’intero tracciato di Viale Mediterraneo e le bretelle di collegamento tra Viale Marco Polo e Via Vincenzo Giuffrida, tra il controviale sud di Viale Odorico da Pordenone e Viale Mediterraneo, oltre al collegamento tra Via Nuovalucello e Viale Mediterraneo.

Si raccomanda agli automobilisti la massima attenzione alla segnaletica temporanea e l’utilizzo di percorsi alternativi. Il rispetto dell’ordinanza sarà vigilato dalla Polizia Locale e dagli organi di polizia stradale competenti.