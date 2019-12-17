CATANIA: VIENE SVEGLIATO DALLA POLIZIA AI DOMICILIARI E VA SU TUTTE LE FURIE, ARRESTATO

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese RIELA Lorenzo (classe 1978) per resistenza a P.U. nonché indagato in stato di libertà per lesioni e minacce a P.U.Nel corso della nottata il p...

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese RIELA Lorenzo (classe 1978) per resistenza a P.U. nonché indagato in stato di libertà per lesioni e minacce a P.U.

Nel corso della nottata il predetto, sottoposto agli arresti domiciliari, nel corso di un semplice controllo di Polizia, aggrediva gli operatori attraverso improperi e spintoni finalizzati ad allontanarli.

L’uomo si diceva particolarmente disturbato dalla sveglia notturna diretta al controllo “ardom” e che per tale ragione si sarebbe vendicato con i poliziotti se li avesse incontrati liberi dal servizio.

Il malvivente per tali fatti veniva arrestato per resistenza a P.U. e denunciato allo stato libero per le lesioni cagionate ad uno degli operatori in servizio, dimesso dal locale nosocomio con due giorni di prognosi.

Il RIELA, su disposizione del P.M. di turno, veniva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima che si svolgerà nella mattinata di domani