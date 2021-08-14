CATANIA: VIETATI A FERRAGOSTO FALÒ E FESTE IN SPIAGGIA

A Catania in occasione del Ferragosto, a causa dell’emergenza covid19, sono vietati eventi aggregativi pubblici e privati in spiaggia, falò, attendamenti, la vendita e consumo di alcolici.Sono le disp...

A Catania in occasione del Ferragosto, a causa dell’emergenza covid19, sono vietati eventi aggregativi pubblici e privati in spiaggia, falò, attendamenti, la vendita e consumo di alcolici.

Sono le disposizioni contenute in un’ordinanza “finalizzata ad assicurare, nel preminente interesse della salute pubblica, un’adeguata prevenzione del rischio di contagio in un periodo tradizionalmente caratterizzato da festeggiamenti e assembramenti”.

Il provvedimento conferma quanto concordato durante una riunione odierna del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a alla quale ha preso parte per il Comune l’assessore Alessandro Porto.

In particolare si vieta dalle 19 del 14 agosto e fino alle ore 7 del 15 agosto, e dalle 19 alle 24 del 15 agosto di “predisporre attendamenti e di accendere fuochi con qualsiasi materiale”.

Nelle stesse aree, e negli stessi orari, inoltre, sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.

Il divieto “al fine di evitare assembramenti in aree demaniali comunali e quindi anche nelle spiagge, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e o eventi aggregativi”.