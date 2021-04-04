CATANIA: VIGILI LO MULTANO E LUI LI OFFENDE SU TIK TOK, DENUNCIATO

E' stato denunciato alla Procura per oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione un 19enne che sul social network Tik Tok ha postato un video contenenti insulti pesanti contro i vigili urbani di Cat...

E' stato denunciato alla Procura per oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione un 19enne che sul social network Tik Tok ha postato un video contenenti insulti pesanti contro i vigili urbani di Catania che lo avevano multato perché guidava lo scooter senza casco.

Nella didascalia del video erano anche riportate scritte offensive come: "#assemblamento, #bastardi, #rompicoglioni" e hanno rovinato un ragazzo che lavorava e gli hanno fatto un verbale di 6000 euro .

Il giovane, che aveva usato un profilo senza il suo vero nome, è stato identificato dalla sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale e trovato a casa di un parente. Tra le violazioni penali attribuite, anche la diffamazione attraverso l'utilizzo di un social network e per questo verrà richiesto il sequestro del suo account con oscuramento per il pericolo di reiterazione o aggravamento delle conseguenze del reato