CATANIA, VIGILI URBANI IN SERVIZIO ACQUISTANO FRUTTA IN STRADA,AVVIATO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

A seguito di una rapida indagine interna disposta dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore alla polizia locale Alessandro Porto, il comandante della polizia Municipale Stefano Sorbino ha individuato i tre operatori stradali ripresi in un video diffusi sui social network, in divisa e utilizzando impropriamente la macchina di servizio, mentre acquistavano frutta da un rivenditore su strada.

I tre dipendenti sono stati segnalati all’ufficio disciplina per accertare l’accaduto e comminare le eventuali sanzioni previste dal regolamento.

“L’amministrazione comunale, deplorando senza esitazioni l’episodio, riconferma la propria linea ferma e decisa di contrasto all’illegalità e all’abusivismo commerciale ringrazia i cittadini che collaborano concretamente a questa finalità” si legge in una nota.



Negli ultimi due giorni la polizia municipale di Catania ha effettuato, in diverse zone della città interventi di viabilità e operazioni anti abusivismo commerciale, al fine di garantire il rispetto delle regole e la fluidità del traffico veicolare. I servizi, effettuati con l’intervento di pattuglie del Reparto Viabilità e del Reparto Polizia Commerciale, hanno interessato le zone di Viale Mario Rapisardi, Corso Sicilia e l’area ricompresa tra Corso Italia e Viale Gabriele D’Annunzio.

Sono stati elevati 8 verbali ad altrettanti parcheggiatori abusivi, con sequestro del denaro contante rinvenuto in loro possesso; 5 verbali e relativi sequestri di prodotti ortofrutticoli e piante, che sono stati devoluti in beneficenza; sequestrata anche merce contraffatta (cappelli, borselli e cintura) ai danni di un cittadino senegalese che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, è stata eseguita la chiusura di un’attività ricettiva di B&B in via Zappalà Gemelli, con relativa informativa di reato per inottemperanza all’ordine di prosecuzione attività emesso dalla Direzione comunale Attività Produttive, nonché confiscata la merce alimentare di un camion di panini in Piazza Europa, sempre in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Direzione Attività Produttive.

Infine, sono stati elevati 113 verbali al Codice della Strada.