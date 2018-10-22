CATANIA, VINTO UN MILIONE DI EURO CON LA LOTTERIA "MILLIONDAY"

MillionDay, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, ha fatto registrare una vincita milionaria a Catania. Il 19 ottobre, informa Lottomatica, la fortuna ha premiato un giocatore di Catan...

MillionDay, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, ha fatto registrare una vincita milionaria a Catania. Il 19 ottobre, informa Lottomatica, la fortuna ha premiato un giocatore di Catania che ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando soltanto un euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 6, 12, 13, 18 e 28. La vincita è stata realizzata presso la ricevitoria di Maria Grazia Scigliano, in viale Castagnola, nel popoloso rione di Librino a Catania