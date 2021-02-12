CATANIA. VIOLANO IL COPRIFUOCO ASCOLTANDO MUSICA ALL’INTERNO DEL PUB: LOCALE CHIUSO, AVVENTORI SANZIONATI

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, coadiuvati da personale del reparto Annona della Polizia Locale, in ottemperanza alle specifiche indicazioni prefettizie, hanno effettuato un serv...

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, coadiuvati da personale del reparto Annona della Polizia Locale, in ottemperanza alle specifiche indicazioni prefettizie, hanno effettuato un servizio di controllo nell’ambito delle attività per il contenimento della diffusione epidemica.

In particolare, hanno proceduto alla verifica di un noto pub sito in via Coppola dove, nonostante fossero ormai trascorse le ore 22:00 con le conseguenti limitazioni imposte dalle vigenti norme, gli operanti hanno riscontrato la presenza di tre avventori che vi si attardavano ascoltando musica.

Nei confronti dei tre, pertanto, è stata elevata la prevista sanzione amministrativa mentre è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale per la durata di 5 giorni. (g/t)